81-Jährige am Parkplatz abgelenkt und bestohlen

Am Freitag wurde eine 81-jährige Pensionistin in Gleisdorf (Bezirk Weiz) zum Opfer diebischer Betrüger: Die Frau befand sich am Parkplatz der Volksbank Gleisdorf, als sie gegen 15 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der etwa 35-Jährige mit schwarzen Haaren und gepflegtem Aussehen stellte sich dabei so vor die Türe ihres Pkw, dass sie diese nicht schließen konnte und fragte die Pensionisten: „Bitte helfen Sie mir. Wo ist ein Spital?“