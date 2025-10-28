Vorteilswelt
Von Stamm getroffen

Zwei Unfälle bei Holzarbeit: Mann schwer verletzt

Tirol
28.10.2025 21:24
Beim Umladen von Baumstämmen kam es in Schwendau zu einem Zwischenfall (Symbolbild).
Beim Umladen von Baumstämmen kam es in Schwendau zu einem Zwischenfall (Symbolbild).(Bild: Wallner Hannes)

Vor dem Winter werden vielerorts noch Waldarbeiten durchgeführt. In Sillian in Osttirol kam es dabei am Dienstag zu einem schweren Unfall. Auch im Zillertal musste wegen eines Unfalls mit einem Baumstamm ein Rettungshubschrauber ausrücken. 

0 Kommentare

Der Unfall in Sillian ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Ein Einheimischer (66) war mit einem Traktor damit beschäftigt, einen gefällten Baum vom Wald hinaus auf den Weg zu ziehen. Dabei verkeilte sich der Baum, geriet unter Spannung und wurde in der Folge gegen einen 62-Jährigen geschleudert. Dieser wurde an einem Bein getroffen und schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus Lienz.

Wegen Sonne 31-Jährigen übersehen
In Schwendau im Zillertal kam es Montagnachmittag zu einem weiteren Unfall mit einem Baumstamm, bei dem ein 31-Jähriger erhebliche Verletzungen erlitt. Der Mann war offenbar von einem Baggerfahrer beim Umladen von Baumstämmen wegen der tief stehenden Sonne übersehen worden. In der Folge wurde der 31-Jährige von einem der Stämme am Kopf getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus Schwaz. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Ähnliche Themen
OsttirolZillertal
UnfallHolzarbeitWinterWaldKrankenhaus
