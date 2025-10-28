Zwei Unfälle bei Holzarbeit: Mann schwer verletzt

Der Unfall in Sillian ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Ein Einheimischer (66) war mit einem Traktor damit beschäftigt, einen gefällten Baum vom Wald hinaus auf den Weg zu ziehen. Dabei verkeilte sich der Baum, geriet unter Spannung und wurde in der Folge gegen einen 62-Jährigen geschleudert. Dieser wurde an einem Bein getroffen und schwer verletzt. Ein Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus Lienz.