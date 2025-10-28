"Krone" commentary
Politicians are saving in the wrong place
"Whatever the cost." These were perhaps the most expensive words of the Second Republic. They rolled off the lips of then Federal Chancellor Sebastian Kurz on March 18, 2020 at the start of the pandemic.
After that, there was no stopping Gernot Blümel's Ministry of Finance.
More than 50 billion euros were to flow in all directions.
Of course, this was used to support the economy during the crisis. But it was also used to help ailing companies that could no longer be saved. Not to mention some dubious cash flows.
Afterwards, the government persistently denied the gigantic budget deficit.
In the 2024 election campaign, Magnus Brunner, who was then rewarded with the post of EU Commissioner, presented alternative facts about the truth of the national budget. And Karl Nehammer, who had been promoted to a super job at the European Investment Bank, ranted about a miracle cake that would fill Austria up.
The dramatic situation is now giving rise to political forces that want to cut back on medical care and nursing staff. Although everyone can see what is going wrong.
This is a lousy breach of taboo. You don't save on health. The governments at federal and state level, which are bloated with staff, should think again.
Speaking of which, what is Mr. Sepp Schellhorn, State Secretary for Deregulation, up to all the time?
