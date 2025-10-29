„Vom Sonnenkönig zum Schuldenkaiser“ in Innsbruck

„Verhaltensauffällig durch Geldverschwendung“

„Anzengruber ist Weltmeister darin, sich in die Opferrolle zu begeben. Alle sind schuld an der prekären Lage: Bund, Land, die Wirtschaft, usw. Nur einer trägt keine Schuld – und das sei er“, analysiert StR Lassenberger. Dabei sei Anzengruber mitverantwortlich, da er auch schon in der Vorperiode Mitglied der Regierungspartei war.