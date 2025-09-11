Teurer Beratervertrag für Weg aus Schuldenpolitik

Reaktionen zum Umbau des Magistrats

Das Absägen von Magistratsdirektorin Gabriele Herlitschka und das Zimmern einer neuen Abteilung für sie sorgt ebenfalls für Debatten unter den Parteien, die kurzfristig von der Rochade erfahren hatten. „Das Rathaus ist kein JA-Privatbetrieb“, kritisierte FP-StR Markus Lassenberger „die Caprese-Günstlingspolitik“. Er pocht nun auf einen transparenten Bestellungsprozess, sowohl was die Magistratsdirektion anbelangt, als auch die neue Magistratsabteilung. „Meine Hoffnung ist jedoch enden wollend. Was Anzengruber und seine rot-grünen Anhängsel von Transparenz halten, haben sie etwa bei der ESC-Bewerbung eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“