Kindergärten: Steirer werben nun sogar in Kärnten

Betreuungsquote in Graz sinkt

Das betrifft auch die schrittweise Senkung der Gruppengrößen in Kindergärten auf maximal 20 Mädchen und Buben. Heuer im Herbst ist man bei 22 angelangt. Dieser Wert darf überschritten werden – wenn es zusätzliches Personal in der Gruppe gibt. Finanziert werden müsste dieses von den Gemeinden. Und gerade in Graz, wo der Bedarf dafür am größten ist, werde darauf verzichtet, so die Wiki-Geschäftsführer Christian Leitner und Tatjana Prattes.