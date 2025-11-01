Diese neuen Therapien geben Hoffnung

Multiple Sklerose – kurz MS – ist die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen. In den vergangenen Jahren haben sich Diagnostik und Therapiemöglichkeiten deutlich weiterentwickelt, was für viele Betroffene neue Perspektiven ermöglicht.
Bei Larissa Putz ist in der Sendung „Krone Gesund“ Hans Lassmann zu Gast. Er gilt weltweit als Pionier der Immunpathologie in der Multiple-Sklerose-Forschung und beantwortet alle Fragen zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Behandlung. Denn früher erkennen bedeutet besser behandeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.