Diese neuen Therapien geben Hoffnung

Multiple Sklerose – kurz MS – ist die häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen. In den vergangenen Jahren haben sich Diagnostik und Therapiemöglichkeiten deutlich weiterentwickelt, was für viele Betroffene neue Perspektiven ermöglicht.

Bei Larissa Putz ist in der Sendung „Krone Gesund“ Hans Lassmann zu Gast. Er gilt weltweit als Pionier der Immunpathologie in der Multiple-Sklerose-Forschung und beantwortet alle Fragen zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Behandlung. Denn früher erkennen bedeutet besser behandeln.