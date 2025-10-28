Das Jahr 2026 wird ein echtes Musik-Feuerwerk

Einen fulminanten Höhepunkt konnte Rico Gulda, der als neuer Generalintendant der Esterhazy Privatstiftung ein halbes Jahr im Amt ist, bei der Programmpräsentation der Esterhazy-Musikformate für 2026 präsentieren: Erstmals findet das Europakonzert der Berliner Philharmoniker im prachtvollen Haydnsaal von Schloss Esterhazy statt. Die Aufführung am 1. Mai 2026 mit Werken von Haydn, Strawinsky, Tschaikowski und Beethoven wird von ZDF und Arte übertragen und weltweit ein Millionenpublikum erreichen.