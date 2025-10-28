Wohnungen privatisiert: Ein Stadtteil lebte auf

Während der Verkauf von mehr als 1600 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt noch für gehörigen Wirbel sorgt, gibt es auch Positiv-Beispiele. Bei der Flugfeld-Siedlung wurde ein Vorzeigeprojekt umgesetzt.

Millionen-Investition

Niemand wollte früher in die Wohnungen einziehen, Vandalenakte waren auf der Tagesordnung. Dann verkaufte der bisherige Eigentümer, das Bundesheer, den Block Julius-Willerth-Straße/Wielandgasse. Mehr als vier Millionen Euro investierte der private Bauherr Dr. Michael Pichlmair aus Perchtoldsdorf anschließend. Unter anderem wurden 87 Balkone und Eigengärten geschaffen, 600 Fenster getauscht und alle Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen.