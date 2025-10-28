Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Neustadt (NÖ)

Wohnungen privatisiert: Ein Stadtteil lebte auf

Niederösterreich
28.10.2025 16:08
Ein Vorzeigeprojekt besuchte Bürgermeister Klaus Schneeberger in der Flugfeld-Siedlung. Auch die ...
Ein Vorzeigeprojekt besuchte Bürgermeister Klaus Schneeberger in der Flugfeld-Siedlung. Auch die Stadt wird – wie berichtet – nun Wohnungen verkaufen.(Bild: Horvath Helmut)

Der umstrittene Verkauf von 1600 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt ist nur eine Privatisierung von vielen. Die „Krone“ war vor Ort ...

0 Kommentare

Während der Verkauf von mehr als 1600 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt noch für gehörigen Wirbel sorgt, gibt es auch Positiv-Beispiele. Bei der Flugfeld-Siedlung wurde ein Vorzeigeprojekt umgesetzt.

Millionen-Investition
Niemand wollte früher in die Wohnungen einziehen, Vandalenakte waren auf der Tagesordnung. Dann verkaufte der bisherige Eigentümer, das Bundesheer, den Block Julius-Willerth-Straße/Wielandgasse. Mehr als vier Millionen Euro investierte der private Bauherr Dr. Michael Pichlmair aus Perchtoldsdorf anschließend. Unter anderem wurden 87 Balkone und Eigengärten geschaffen, 600 Fenster getauscht und alle Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen.

Lesen Sie auch:
Schneeberger greift im Neustädter Rathaus hart durch – der Unmut in den weniger illustren ...
Kritik der Grünen
Schock nach Deal um Gemeindewohnungen
09.10.2025
Mehrheit für Beschluss
Wiener Neustadt verkauft Gemeindewohnungen doch
08.10.2025

Die Sanierung wurde zum Teil vom Land Niederösterreich und dem Klimaministerium gefördert. Mit Erfolg: Alle 100 Wohnungen sind in der Zwischenzeit bezogen. „Zugutekommt das in erster Linie den Wiener Neustädtern, die hier eine völlig neue Lebensqualität gefunden haben“, erklärte Bürgermeister Klaus Schneeberger bei einem Lokalaugenschein. Auf die Sanierung gedrängt hat 2023 auch der erfahrene Hausverwalter Müller & Trampitsch.

Geschäftsführer Philipp Grammanitsch: „Einmal waren hier alle Kellerfenster eingeschlagen. Man hatte hier stark mit Vandalismus zu kämpfen.“ Seit die Anlage saniert ist, gab es keinerlei Schadensmeldungen durch Vandalismus.

Zum Verkauf der Gemeinde-Wohnungen: Nun ist ein internationaler Makler mit der Verwertung der Bauten beauftragt.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
136.717 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.582 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
122.341 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf