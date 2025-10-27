Fußgängerin prallt gegen Bus: Frau schwer verletzt

Als ein 31-jähriger Busfahrer am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrzeug eine Bushaltestelle am Grazer Jakominiplatz anvisierte, kam es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Laut Zeugenangaben dürfte eine 55-jährige Frau aus Graz versucht haben, von der Fußgängerzone kommend, den südlich gelegenen Haltestellenbereich zu überqueren.