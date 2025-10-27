Fußgängerin prallt gegen Bus: Frau schwer verletzt

Am Montag kam es zu einer Kollision zwischen einem Omnibus und einer Fußgängerin am Grazer Jakominiplatz. Die Frau dürfte den Bus übersehen haben und prallte dagegen. Sie wurde schwer verletzt.
Als ein 31-jähriger Busfahrer am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrzeug eine Bushaltestelle am Grazer Jakominiplatz anvisierte, kam es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Laut Zeugenangaben dürfte eine 55-jährige Frau aus Graz versucht haben, von der Fußgängerzone kommend, den südlich gelegenen Haltestellenbereich zu überqueren.
Bus übersehen
Dabei dürfte sie den Bus, der gerade in die Haltestelle einfuhr, übersehen haben und gegen das Fahrzeug gelaufen sein. Nach der Erstversorgung wurde die 55-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert.
