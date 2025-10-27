Steirer stürzt mit Pkw 150 Meter Abhang hinunter

Der Unfall dürfte sich in der Nacht auf Montag irgendwann zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh ereignet haben. Ein 34-jähriger Steirer war vermutlich von einer Almhütte nach Hause unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve von der Forststraße ab und stürzte etwa 150 Meter einen steilen Abhang hinunter.