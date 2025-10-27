Steirer stürzt mit Pkw 150 Meter Abhang hinunter

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung): Ein Steirer kam mit seinem Pkw von einer Forststraße ab und stürzte 150 Meter einen Abhang hinab. Der Mann wurde erst in den Morgenstunden gefunden und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen.
Der Unfall dürfte sich in der Nacht auf Montag irgendwann zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh ereignet haben. Ein 34-jähriger Steirer war vermutlich von einer Almhütte nach Hause unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve von der Forststraße ab und stürzte etwa 150 Meter einen steilen Abhang hinunter.
Der Mann wurde erst um fünf Uhr in der Früh von einem Anrainer wenige Meter neben seinem Fahrzeug gefunden. Der Steirer war unterkühlt und erlitt beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Grazer Universitätsklinikum geflogen.
