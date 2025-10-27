Die EU-Entwaldungsverordnung sorgt für heftige Kritik. EU-Bauernbund-Präsident Alexander Bernhuber betont: „Unsere Bauern sind nicht das Problem.“ Er unterstützt zwar das Ziel, Produkte aus gerodeten Regenwäldern zu vermeiden, hält die Umsetzung aber für überzogen: „Unsere Landwirte sollen dieselben Nachweise bringen wie Großbetriebe in Südamerika – das ist Blödsinn.“ Bernhuber fordert daher, die Verordnung um ein Jahr zu verschieben und praxisnah zu überarbeiten: „Dort, wo keine Entwaldung passiert, braucht es keine zusätzliche Bürokratie.“ Mehr dazu sehen Sie im Video oben!