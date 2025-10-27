Vorteilswelt
Tödliche Verletzungen

Schwerer Unfall: Mann kollidiert mit Betonsockel

Wien
27.10.2025 11:43
Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der 47-Jährige gegen einen Betonsockel vor der Auffahrt ...
Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der 47-Jährige gegen einen Betonsockel vor der Auffahrt zur A1.(Bild: P. Huber)

Montagfrüh kam es auf der A1 zu einem schweren Unfall, bei dem ein 47-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Pkw-Lenkers feststellen. 

0 Kommentare

Unzählige Einsatzkräfte sorgten Montagfrüh während des Berufsverkehrs auf der Wientalstraße für Aufsehen bei vorbeifahrenden Autofahrern. Um 7 Uhr kollidierte ein Pkw-Lenker mit voller Wucht mit dem Betonsockel eines Wegweisers und der dortigen Leitplanke. Der Mann erlitt dabei laut Polizeibericht tödliche Verletzungen.

Unfallursache bislang ungeklärt
Rettungskräfte und Polizei eilten zum Unfallort. Der Notarzt der Berufsrettung konnte vor Ort nur noch den Tod des 47-jährigen Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallkommando wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen und führte die Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Bisher konnten keine Zeugen des schweren Unfalls ausfindig gemacht werden.

Polizei bittet um Hinweise
Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise an das Stadtpolizeikommando Meidling unter der Telefonnummer 01/31310 45201 oder an jede andere Polizeiinspektion zu übermitteln.

Folgen Sie uns auf