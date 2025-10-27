Schwerer Unfall: Mann kollidiert mit Betonsockel

Montagfrüh kam es auf der A1 zu einem schweren Unfall, bei dem ein 47-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Pkw-Lenkers feststellen.
Unzählige Einsatzkräfte sorgten Montagfrüh während des Berufsverkehrs auf der Wientalstraße für Aufsehen bei vorbeifahrenden Autofahrern. Um 7 Uhr kollidierte ein Pkw-Lenker mit voller Wucht mit dem Betonsockel eines Wegweisers und der dortigen Leitplanke. Der Mann erlitt dabei laut Polizeibericht tödliche Verletzungen.
Unfallursache bislang ungeklärt
Rettungskräfte und Polizei eilten zum Unfallort. Der Notarzt der Berufsrettung konnte vor Ort nur noch den Tod des 47-jährigen Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallkommando wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen und führte die Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Bisher konnten keine Zeugen des schweren Unfalls ausfindig gemacht werden.
Polizei bittet um Hinweise
Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Hinweise an das Stadtpolizeikommando Meidling unter der Telefonnummer 01/31310 45201 oder an jede andere Polizeiinspektion zu übermitteln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.