Schwerer Unfall: Mann kollidiert mit Betonsockel

Unfallursache bislang ungeklärt

Rettungskräfte und Polizei eilten zum Unfallort. Der Notarzt der Berufsrettung konnte vor Ort nur noch den Tod des 47-jährigen Mannes feststellen. Das Verkehrsunfallkommando wurde ebenfalls zur Unfallstelle gerufen und führte die Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Bisher konnten keine Zeugen des schweren Unfalls ausfindig gemacht werden.