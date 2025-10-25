Das American Songbook im neuen Gewand

Von „Almost like being in love“ und „All or nothing at all“ über „L-O-V-E“ und den Frank Sinatra Klassiker „Fly me to the Moon“ bis zu Nat King Coles „Let‘s face the music and dance“ und einer Auswahl an neuen Eigenwerken schwelgt Krall teilweise nur sich selbst am Klavier begleitend oder mit ihren Triokollegen in der reichhaltigen Literatur, hält ein dezentes Pläuschchen mit Steinbergs Bass, kommentiert mit sparsamen Akzenten Chamberlains Schlagzeugargumente und gemeinsam begibt man sich mit großer Spielfreude in durchaus rasant aufgeladene Groove-Gefilde. Charmant wechselt das Trio von der elegischen Ballade in ein elegantes Tänzchen, kippt vom stimmungsvollen Blues in einen Quickstepp, um sodann im Boogie zu landen und weckt in der perkussiven Reduktion, die Lust Tango zu tanzen. Und auch der locker-flockige Beach Boys-Hit „In my Room“ gewinnt in Diana Kralls Version ganz neue Dimensionen, in die man gerne folgt.



Verena Kienast