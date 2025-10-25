Vorteilswelt
Verdächtiger gefasst

Zigaretten um 30.000 Euro aus Geschäft gestohlen

Tirol
25.10.2025 10:00
Symbolfoto(Bild: DoraZett - stock.adobe.com)

Fast drei Monate nach einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft im Tiroler Außerfern konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen ausforschen. Der Rumäne (48) hatte es damals vor allem auf Zigaretten im Gesamtwert von rund 30.000 Euro abgesehen.

In der Nacht zum 5. August soll der 48-Jährige in Weißenbach am Lech in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen und Waren im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobereichs gestohlen haben, hieß es damals von der Polizei.

Tresor blieb unberührt
Die Lebensmittel in den Regalen ließ er angeblich liegen und auch der Tresor soll unberührt geblieben sein. Die Täter hatten es nämlich auf die Zigaretten abgesehen. Der Wert der Beute lag bei rund 30.000 Euro.

„Aufgrund durchgeführter Spurensicherung und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Rumäne nun als Verdächtiger ausgeforscht werden“, so die Exekutive.

