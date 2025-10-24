Erste Bank Open
Sinner ice cold! Bublik also has no chance
The top favorite is confidently on course for his second Vienna title. Jannik Sinner had no problems with Alexander Bublik in the quarter-finals, winning 6:4, 6:4 after just 1:16 hours. He will play Alex de Minaur on Saturday.
He is still nervous before the matches, Jannik Sinner said. The South Tyrolean may have been a little more nervous than usual before his quarter-final at the Erste Bank Open. After all, he was up against Alexander Bublik, one of only three players he had lost to this year.
Bublik without a chance
But the world number two was in control right from the start. He was only unable to convert his superiority into breaks in the early stages, missing two chances in Bublik's first service game and three more in the second. However, it was only a matter of time and this was answered in the seventh game when Sinner broke for 4:3. It didn't bother the Italian that there was a storm of jubilation when Bublik served an ace from down the line at 3:5. Sinner took the first set 6:4.
The second set was similar. Bublik, the world number 16 after all, didn't have the slightest chance on Sinner's serves. The Kazakh only won five points as a return player in the entire match. Sinner broke him 3:2 in the second set and was content to carry the break advantage to the finish line 6:4, 6:4 after just 1:16 hours.
