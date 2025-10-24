Sinner ice cold! Bublik also has no chance

Bublik without a chance

But the world number two was in control right from the start. He was only unable to convert his superiority into breaks in the early stages, missing two chances in Bublik's first service game and three more in the second. However, it was only a matter of time and this was answered in the seventh game when Sinner broke for 4:3. It didn't bother the Italian that there was a storm of jubilation when Bublik served an ace from down the line at 3:5. Sinner took the first set 6:4.