200 Bewerbungen, aber Ingenieurin fand keinen Job

Auch Sara Crockett von der International Women’s Association (IWA) Graz kennt diese Probleme. Die US-Wissenschafterin lebt seit 2004 in Graz und ist auch Mitglied im Migrant:innenbeirat der Stadt. „Es kann lange dauern, bis Qualifikationen anerkannt werden“, spricht sie den sogenannten Nostrifizierungsprozess an.

„Schlecht für ihren Selbstwert“

Crockett berichtet von einer amerikanischen Ärztin, die schon in vier Ländern gearbeitet hatte, aber in Graz keinen Job fand, und einer chinesischen Bauingenieurin mit jahrelanger Erfahrung, die zwei Jahre lang erfolglos eine Anstellung suchte – trotz Deutschkenntnissen. „Viele dieser Frauen nehmen Jobs an, für die sie überqualifiziert sind. Das ist auch für ihren Selbstwert schlecht.“