Bergrettung Tirol: Burgfriede und Baustellen

Gespräche mit Landesleitung

„Es war immer unser Bestreben, dass die Ortsstelle erhalten bleibt“, freut sich Ekkehard Wimmer, Landesleiter der Bergrettung Tirol. Den Verbleib haben die Gurgler allerdings an Bedingungen geknüpft. „Es geht um die Ausbildung und um Statuten“, schildert Michael Scheiber. In nächster Zeit würden jedenfalls Gespräche mit der Landesleitung stattfinden. Die Auflösung ist noch nicht vom Tisch.