Uhren aus Auslage gefischt: „War völlig Banane!“

Kokain, Alkohol und LSD im Spiel

Doch am nächsten Tag „erweiterte“ der Mann in den Morgenstunden das Loch mit dem Gitter eines Kanaldeckels und fischte schließlich vier Uhren aus dem Geschäft. „Drei davon habe ich gegen Kokain eingetauscht. Ich bin seit 30 Jahren süchtig und brauche es täglich, Frau Rat“, betonte der Angeklagte. Es sei an dem Tag aber nicht nur Koks im Spiel gewesen. „Auch Alkohol und ein wenig LSD“, meinte der 51-Jährige, der nicht weniger als 18 einschlägige Vorstrafen vorzuweisen hat. „Ich war damals völlig Banane.“