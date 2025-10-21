Vorteilswelt
Ganz anderer Style

„Glow Up“ in Kanada: Müller lüftet Bart-Geheimnis

Fußball International
21.10.2025 09:22
Thomas Müller ließ sich in Kanada einen Vollbart wachsen.
Thomas Müller ließ sich in Kanada einen Vollbart wachsen.(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS/DARRYL DYCK, instagram.com/esmuellert)

Thomas Müller sorgt in Kanada mit seinem „Glow Up“ für Aufsehen. Der 36-Jährige schlug beim MLS-Klub Vancouver Whitecaps nicht nur sportlich ein, sondern präsentiert sich auch mit einem völlig neuen Look. Der Ex-Bayern-Star erzählt, warum er nun Vollbart trägt.

0 Kommentare

In der BR-Sendung „Blickpunkt Sport“ erklärte der Ex-Bayern-Star, wie es zu seinem neuen Stil kam: „Viele meiner Teamkollegen haben einen Bart, und vielleicht liegt es auch daran. Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen“, sagte Müller lachend. „Irgendwann war ich über den Punkt drüber, wo es juckt – und dann hatte ich mal ein bisschen mehr Material zum Arbeiten.“

Ein Teamkollege überredete ihn schließlich zum Barber-Besuch. „Als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus, deshalb dachte ich, ich lass’ es jetzt mal“, verriet Müller.

Auch modisch verändert
Neben seinem Bart sorgt auch Müllers Style für Begeisterung. Beim NBA-Spiel der Toronto Raptors überraschte der Ur-Bayer mit einem trendigen Outfit: Cropped-Hose, beiges Shirt, schwarze Loafer-Schuhe und Lederjacke. Ganz anders als zu seinen Bayern-Zeiten ...

In den sozialen Netzwerken feiern die Fans seinen neuen Look und sprechen vom „Glow Up“ des Jahres.

Sportlich voll eingeschlagen
Auf dem Platz läuft es für den Routinier rund: Acht Tore in acht Spielen – die Whitecaps stehen in den Play-offs der MLS. Zwar kassierten die Kanadier zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Dallas, doch sie bleiben auf Erfolgskurs.

Am 27. Oktober wartet im Play-off-Viertelfinale erneut der FC Dallas. Thomas Müller möchte sich dann nicht nur äußerlich wieder in Bestform präsentieren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
