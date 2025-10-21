„Glow Up“ in Kanada: Müller lüftet Bart-Geheimnis

Thomas Müller sorgt in Kanada mit seinem „Glow Up“ für Aufsehen. Der 36-Jährige schlug beim MLS-Klub Vancouver Whitecaps nicht nur sportlich ein, sondern präsentiert sich auch mit einem völlig neuen Look. Der Ex-Bayern-Star erzählt, warum er nun Vollbart trägt.
In der BR-Sendung „Blickpunkt Sport“ erklärte der Ex-Bayern-Star, wie es zu seinem neuen Stil kam: „Viele meiner Teamkollegen haben einen Bart, und vielleicht liegt es auch daran. Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen“, sagte Müller lachend. „Irgendwann war ich über den Punkt drüber, wo es juckt – und dann hatte ich mal ein bisschen mehr Material zum Arbeiten.“
Ein Teamkollege überredete ihn schließlich zum Barber-Besuch. „Als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus, deshalb dachte ich, ich lass’ es jetzt mal“, verriet Müller.
Auch modisch verändert
Neben seinem Bart sorgt auch Müllers Style für Begeisterung. Beim NBA-Spiel der Toronto Raptors überraschte der Ur-Bayer mit einem trendigen Outfit: Cropped-Hose, beiges Shirt, schwarze Loafer-Schuhe und Lederjacke. Ganz anders als zu seinen Bayern-Zeiten ...
In den sozialen Netzwerken feiern die Fans seinen neuen Look und sprechen vom „Glow Up“ des Jahres.
Sportlich voll eingeschlagen
Auf dem Platz läuft es für den Routinier rund: Acht Tore in acht Spielen – die Whitecaps stehen in den Play-offs der MLS. Zwar kassierten die Kanadier zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Dallas, doch sie bleiben auf Erfolgskurs.
Am 27. Oktober wartet im Play-off-Viertelfinale erneut der FC Dallas. Thomas Müller möchte sich dann nicht nur äußerlich wieder in Bestform präsentieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.