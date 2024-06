„Sprung nach vorne“ für Novartis in Tirol

„Souveränität“ bewahren, auch in Krisenzeiten

Wirtschaftsminister Kocher sprach von einer Schlüsselindustrie, in die hier investiert worden sei. Es sei zentral, Forschung und Produktion an einem Standort zu halten – auch für die „Souveränität“ und in Krisenzeiten. LR Cornelia Hagele freute sich unter anderem über 150 neue Arbeitsplätze.