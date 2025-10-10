Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderbare Steiermark

Steirische Eisenwurzen: Spirituelles Weitwandern

Steiermark
10.10.2025 11:00
Sehr imposant präsentiert sich die Burgruine Gallenstein.
Sehr imposant präsentiert sich die Burgruine Gallenstein.(Bild: Weges)

Auf der neuen Wanderroute „Sieben Elemente – der Weg“ geht’s mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti über 126 Kilometer und 6100 Höhenmeter von Altenmarkt bis nach Wildalpen.

0 Kommentare

Die erste Etappe des neu eröffneten spirituellen Weitwanderweges „Sieben Elemente – der Weg“ im Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen führt von Altenmarkt nach St. Gallen. Sie steht unter dem Element Mensch und widmet sich dem Prozess des Aufbruchs – dem bewussten Gehen zwischen Natur, Kultur und innerer Einkehr.

Ein malerischer Blick über die Enns-Schleife eröffnet sich den Wanderern.
Ein malerischer Blick über die Enns-Schleife eröffnet sich den Wanderern.(Bild: Weges)

Zahlreiche Kulturdenkmäler und besondere Plätze wie der „Weg der unSinne“, die eindrucksvolle Enns-Schleife, die hoch über St. Gallen thronende Burgruine Gallenstein und der naturbelassene Zinkgraben verbinden sich zu einem stimmungsvollen Wandererlebnis. Unterwegs begleiten uns stille Wälder, weite Almen und die Frage: „Welche neuen Wege öffnen sich in meinem Leben?“

Kraft tanken und die Herbstimpressionen genießen.
Kraft tanken und die Herbstimpressionen genießen.(Bild: Weges)

Viele haben zusammengewirkt: Natur- und Geopark, Kirche, Gemeinden, Grundbesitzer, alpine Vereine, Beherberger und der Tourismusverband Gesäuse ermöglichten diesen besonderen Weitwanderweg.

Fazit: eine Etappe, die das ganze Jahr über zum Wandern einlädt.

Wir starten bei der Pfarrkirche Altenmarkt und folgen dem Themenpfad „Weg der unSinne“. Auf der Ennsbrücke öffnet sich der Blick ins Tal mit der Flößerkapelle. Über Nebenstraßen und Waldwege erreichen wir den Aussichtspunkt Enns-Schleife und weiter über einen gemütlichen Aufstieg die Pflegeralm, wo sich das Panorama der Gesäuseberge zeigt.

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 19,8 km/ 630 Hm im Aufstieg; 590 Hm im Abstieg/ Gehzeit ca. 6 h.
  • Anforderungen: einfaches Gelände mit sanften An- und Abstiegen, nur im Zinkgraben etwas steiler. Rund zehn Kilometer verlaufen auf Asphalt; keine eigene Beschilderung – daher digitale Navigation empfohlen.
  • Ausgangspunkt: Pfarrkirche Altenmarkt.
  • Endpunkt: Pfarrkirche St. Gallen.
  • Einkehrmöglichkeiten: in Altenmarkt Gasthof Post, gasthofpost-altenmarkt.at; in St. Gallen Gasthof Hensle, hensle.at; Heurigenstube Angerer, heurigenstube.at.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at, Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Nach einem teils aussichtsreichen Abstieg gelangen wir über die Erbstraße zur Dienerhöhe und über gepflegte Kulturflächen zur Burgruine Gallenstein – ein lohnender Abstecher mit eindrucksvollem Talblick.

Der naturbelassene Zinkgraben bildet den stimmungsvollen Abschluss dieser Etappe, bevor wir bei der Pfarrkirche St. Gallen ankommen.

Porträt von Elisabeth Zienitzer
Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Silvia Sarcletti
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
155.131 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
115.783 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1349 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1005 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf