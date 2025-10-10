Steirische Eisenwurzen: Spirituelles Weitwandern

Auf der neuen Wanderroute „Sieben Elemente – der Weg“ geht’s mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti über 126 Kilometer und 6100 Höhenmeter von Altenmarkt bis nach Wildalpen.
Die erste Etappe des neu eröffneten spirituellen Weitwanderweges „Sieben Elemente – der Weg“ im Natur- und Geopark steirische Eisenwurzen führt von Altenmarkt nach St. Gallen. Sie steht unter dem Element Mensch und widmet sich dem Prozess des Aufbruchs – dem bewussten Gehen zwischen Natur, Kultur und innerer Einkehr.
Zahlreiche Kulturdenkmäler und besondere Plätze wie der „Weg der unSinne“, die eindrucksvolle Enns-Schleife, die hoch über St. Gallen thronende Burgruine Gallenstein und der naturbelassene Zinkgraben verbinden sich zu einem stimmungsvollen Wandererlebnis. Unterwegs begleiten uns stille Wälder, weite Almen und die Frage: „Welche neuen Wege öffnen sich in meinem Leben?“
Viele haben zusammengewirkt: Natur- und Geopark, Kirche, Gemeinden, Grundbesitzer, alpine Vereine, Beherberger und der Tourismusverband Gesäuse ermöglichten diesen besonderen Weitwanderweg.
Fazit: eine Etappe, die das ganze Jahr über zum Wandern einlädt.
Wir starten bei der Pfarrkirche Altenmarkt und folgen dem Themenpfad „Weg der unSinne“. Auf der Ennsbrücke öffnet sich der Blick ins Tal mit der Flößerkapelle. Über Nebenstraßen und Waldwege erreichen wir den Aussichtspunkt Enns-Schleife und weiter über einen gemütlichen Aufstieg die Pflegeralm, wo sich das Panorama der Gesäuseberge zeigt.
Nach einem teils aussichtsreichen Abstieg gelangen wir über die Erbstraße zur Dienerhöhe und über gepflegte Kulturflächen zur Burgruine Gallenstein – ein lohnender Abstecher mit eindrucksvollem Talblick.
Der naturbelassene Zinkgraben bildet den stimmungsvollen Abschluss dieser Etappe, bevor wir bei der Pfarrkirche St. Gallen ankommen.
