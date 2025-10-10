Steirische Eisenwurzen: Spirituelles Weitwandern

Wir starten bei der Pfarrkirche Altenmarkt und folgen dem Themenpfad „Weg der unSinne“. Auf der Ennsbrücke öffnet sich der Blick ins Tal mit der Flößerkapelle. Über Nebenstraßen und Waldwege erreichen wir den Aussichtspunkt Enns-Schleife und weiter über einen gemütlichen Aufstieg die Pflegeralm, wo sich das Panorama der Gesäuseberge zeigt.