Corrin begeistert bei Premiere in Blümchenschürze

Laut der „Daily Mail“ strahlte Corrin bei dem Auftritt über das ganze Gesicht, winkte fröhlich den Fans zu und posierte selbstbewusst für die Kameras. Der „The Crown“-Liebling, der die Pronomen they/them verwendet, bewies damit einmal mehr: Fashion darf Spaß machen – und muss niemandem gefallen außer einem selbst!