Keine Mode-Regeln!

Corrin begeistert bei Premiere in Blümchenschürze

Star-Style
20.10.2025 11:52
Emma Corrin sorgt für Fashion-Wirbel: Blümchenschürze auf dem Red Carpet!
Emma Corrin sorgt für Fashion-Wirbel: Blümchenschürze auf dem Red Carpet!(Bild: AP/Scott A Garfitt)

 „The Crown“-Star Emma Corrin (29) zeigte bei der Abschlussgala des BFI London Film Festival in der Royal Festival Hall am Sonntagabend, dass Mode keine Regeln braucht. Statt Glitzerrobe oder High-Fashion-Korsett trug der britische Schauspielstar eine Blümchenschürze – und zwar mit voller Überzeugung!

Über einer weißen, ärmellosen Bluse kombinierte Corrin eine romantisch-verspielte Schürze mit zarten Blütenmustern, dazu eine graue Bundfaltenhose und Wildleder-Pumps von Miu Miu. Abgerundet wurde der Look mit dezenten Silber-Creolen – schlicht, aber wirkungsvoll.

Laut der „Daily Mail“ strahlte Corrin bei dem Auftritt über das ganze Gesicht, winkte fröhlich den Fans zu und posierte selbstbewusst für die Kameras. Der „The Crown“-Liebling, der die Pronomen they/them verwendet, bewies damit einmal mehr: Fashion darf Spaß machen – und muss niemandem gefallen außer einem selbst!

Emma Corrin trägt einfach mal eine Blümchenschürze – ein Must-See-Style!
Emma Corrin trägt einfach mal eine Blümchenschürze – ein Must-See-Style!(Bild: EPA/NEIL HALL)

Mode mit Botschaft
Emma Corrin ist längst bekannt für ihren unangepassten Stil. Schon bei der Met Gala oder den British Fashion Awards überraschte der Star mit avantgardistischen Looks. Die Blümchenschürze reiht sich perfekt in diese Reihe ein – irgendwo zwischen Retro-Chic, Haute Couture und rebellischem Statement.

(v. l. n. r.) Die britischen Schauspielerinnen Felicity Jones und Emma Corrin sowie die ...
(v. l. n. r.) Die britischen Schauspielerinnen Felicity Jones und Emma Corrin sowie die US-amerikanische Schauspielerin Maika Monroe(Bild: EPA/NEIL HALL)

Ihr Auftritt bei der Premiere von „100 Nights of Hero“, in dem Corrin eine der Hauptrollen spielt, war damit nicht nur ein Filmhighlight, sondern auch ein echtes Fashion-Moment des Jahres.

