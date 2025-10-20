Corrin begeistert bei Premiere in Blümchenschürze

„The Crown“-Star Emma Corrin (29) zeigte bei der Abschlussgala des BFI London Film Festival in der Royal Festival Hall am Sonntagabend, dass Mode keine Regeln braucht. Statt Glitzerrobe oder High-Fashion-Korsett trug der britische Schauspielstar eine Blümchenschürze – und zwar mit voller Überzeugung!
Über einer weißen, ärmellosen Bluse kombinierte Corrin eine romantisch-verspielte Schürze mit zarten Blütenmustern, dazu eine graue Bundfaltenhose und Wildleder-Pumps von Miu Miu. Abgerundet wurde der Look mit dezenten Silber-Creolen – schlicht, aber wirkungsvoll.
Laut der „Daily Mail“ strahlte Corrin bei dem Auftritt über das ganze Gesicht, winkte fröhlich den Fans zu und posierte selbstbewusst für die Kameras. Der „The Crown“-Liebling, der die Pronomen they/them verwendet, bewies damit einmal mehr: Fashion darf Spaß machen – und muss niemandem gefallen außer einem selbst!
Mode mit Botschaft
Emma Corrin ist längst bekannt für ihren unangepassten Stil. Schon bei der Met Gala oder den British Fashion Awards überraschte der Star mit avantgardistischen Looks. Die Blümchenschürze reiht sich perfekt in diese Reihe ein – irgendwo zwischen Retro-Chic, Haute Couture und rebellischem Statement.
Ihr Auftritt bei der Premiere von „100 Nights of Hero“, in dem Corrin eine der Hauptrollen spielt, war damit nicht nur ein Filmhighlight, sondern auch ein echtes Fashion-Moment des Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.