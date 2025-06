Ein Sprungbrett in die Welt der Kreativen

Ein Sprung in die Welt des Song Contests: Der Hit „Wasted Love“ klingt allen Europäern noch in den Ohren. Völlig überraschend schaffte es JJ mit dem Song, die meisten Punkte abzustauben. Das Sieger-Lied produzierte Thomas Thurner. Michael Höchtl hat den Song abgemischt und Paul Samsa hat die Rhythmusmuster gestaltet. Was die drei mit Salzburg verbindet? Alle studierten an der Fachhochschule in Puch.