Einbrecher machten sich mit Tresor aus dem Staub

Schwere Beute machten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Sonntag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel). Die Täter stiegen durch ein Fenster in ein Hotel ein und erbeuteten einen Tresor samt Inhalt.
Zu dem Einbruch in das Hotel kam es laut Polizei zwischen 0.15 und 0.40 Uhr. Durch ein ostseitig gelegenes Fenster gelangten die Einbrecher in das Büro des Kirchberger Betriebs und von dort aus weiter in die angrenzende Rezeption, wo sich der Tresor befand.
Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.
Die Polizei in einer Aussendung
Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Brecheisen vorgingen, um den Safe aus seiner Verankerung zu hebeln. Anschließend machten sie sich mit dem Tresor samt Inhalt aus dem Staub.
Die Täter verursachten den Ermittlern zufolge einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.
