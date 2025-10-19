Vorteilswelt
Tragedy on a farm

19.10.2025 10:17
(Bild: Jauschowetz Christian)

A work assignment on a farm in Steinakirchen am Forst (Scheibbs district) ended in tragedy on Saturday evening: a 30-year-old farmer was crushed by his own farm loader.

The man had tried to push a loader wagon over a ramp - but the heavy machine tipped over and buried the driver underneath it.

Loader probably slipped
The accident occurred at around 5.40 p.m. in the yard in the Lower Austrian municipality. The 30-year-old had attached a loader wagon to the front of the farmyard loader with a lifting strap in order to push it over a ramp. The loader probably started to slip and eventually tipped over.

(Bild: Jauschowetz Christian)

All help came too late
The agricultural equipment, which weighed several tons, toppled onto the driver. When emergency services found and alerted the injured man, they immediately began rescue work. The 30-year-old was freed from under the farm loader, but all help came too late for him. The emergency doctor who was called could only determine that the man had died, as the police reported.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

