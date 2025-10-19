Tragedy on a farm
Automatically saved draft
A work assignment on a farm in Steinakirchen am Forst (Scheibbs district) ended in tragedy on Saturday evening: a 30-year-old farmer was crushed by his own farm loader.
The man had tried to push a loader wagon over a ramp - but the heavy machine tipped over and buried the driver underneath it.
Loader probably slipped
The accident occurred at around 5.40 p.m. in the yard in the Lower Austrian municipality. The 30-year-old had attached a loader wagon to the front of the farmyard loader with a lifting strap in order to push it over a ramp. The loader probably started to slip and eventually tipped over.
All help came too late
The agricultural equipment, which weighed several tons, toppled onto the driver. When emergency services found and alerted the injured man, they immediately began rescue work. The 30-year-old was freed from under the farm loader, but all help came too late for him. The emergency doctor who was called could only determine that the man had died, as the police reported.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.