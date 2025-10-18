Historic false start
19 minutes after the final whistle: PL club sacks coach!
Just 39 days after taking charge and 19 minutes after the final whistle of the 3-0 defeat to Chelsea, Nottingham Forest have sacked Ange Postecoglou as manager.
"Nottingham Forest confirm that Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect following a series of disappointing results and performances," read an initial statement on "X".
The 60-year-old experienced a historic false start - without a win in eight competitive matches.
The dismal defeat against Chelsea on Saturday (0:3), which was met with boos from the Forest fans, has left the club facing a relegation battle. The Australian Postecoglou only took over as successor to Nuno Espirito Santo on September 9.
Postecoglou still combative before kick-off
Before the Chelsea game, Postecoglou was still combative: "Maybe I'm not a failed coach who was lucky to get this job, but maybe I'm a coach where the story always ends the same way if you give me time - with a trophy." This time, however, he was denied that time.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
