Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

600 folgten Einladung

„Schwarzes Tirol“ feiert 80 Jahre Volkspartei

Tirol
18.10.2025 15:18
LH Anton Mattle hielt seine Rede vor rund 600 geladenen Gästen.
LH Anton Mattle hielt seine Rede vor rund 600 geladenen Gästen.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Das große Jubiläumsfest wurde am Samstag in Alpbach gefeiert, rund 600 Mitglieder, Sympathisanten und Ehrengäste folgten der Einladung. LH Anton Mattle hielt eine rund halbstündige Rede – ein Plädoyer für Unabhängigkeit, Leistung, Familie und Eigentum. 

0 Kommentare

Die Tiroler ÖVP hat am Samstag im Congresszentrum in Alpbach mit rund 600 Mitgliedern, Sympathisanten und vielen Ehrengästen ihren heurigen 80. Geburtstag gefeiert. Zwei Jahre vor der Landtagswahl 2027 porträtierte Landesparteiobmann und Landeshauptmann Anton Mattle seine Partei als eine visionäre, über Generationen denkende, beschwor ein Mehr an Unabhängigkeit bzw. Föderalismus und trommelte für Leistung, Eigentum und Familie. Für all das sei man der einzige Garant.

Aus allen Teilen des Landes waren die schwarzen Sympathisanten und Mitglieder – die viel zitierte Parteibasis – zum Jubiläumsfest in das „Dorf der Denker“ gekommen. Der große Saal des Congresszentrums war zwar gut gefüllt, aber nicht komplett „ausverkauft“. Die ein oder andere Stuhlreihe blieb zum Teil leer.

Halbstündige Rede von LH Anton Mattle
Den Höhepunkt der unter anderem von Harry Prünster moderierten Veranstaltung bildete am Schluss die halbstündige Rede Mattles – zwei Jahre vor seinem zweiten Antreten als schwarzer Spitzenkandidat bei einer Landtagswahl. Der Landeschef konzentrierte sich dabei mehr auf Gegenwart und Zukunft, als auf die Vergangenheit von Land und Partei.

Günther Platter (Altlandeshauptmann), Wendelin Weingartner (Altlandeshauptmann), Landeshauptmann ...
Günther Platter (Altlandeshauptmann), Wendelin Weingartner (Altlandeshauptmann), Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), Alois Partl (Altlandeshauptmann) und Herwig van Staa (Altlandeshauptmann) posierten für ein gemeinsames Bild.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)
LH Anton Mattle mit dem früheren Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (rechts).
LH Anton Mattle mit dem früheren Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (rechts).(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)
LH Anton Mattle hielt eine halbstündige Rede.
LH Anton Mattle hielt eine halbstündige Rede.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)
Die ÖVP Tirol lud in das Congresszentrum in Alpbach.
Die ÖVP Tirol lud in das Congresszentrum in Alpbach.(Bild: EXPA/Johann Groder)

„Im Gegensatz zu politischen Mitbewerbern“ wolle er heute nicht über die nächsten Wahlen reden, meinte der Landesparteichef offenbar etwa in Anspielung auf den letztwöchigen FPÖ-Landesparteitag. Er wolle stattdessen über die Visionen sprechen, „die wir für Tirol haben“, so Mattle. Man sei nämlich die einzige politische Gruppierung, die „in Generationen denkt“ und „die Partei, die für etwas steht und nicht eine, die immer dagegen ist und die Probleme löst und nicht die Partei, die Probleme befeuert.“ „Wir sind die Tirol-Partei“, sah man sich eins mit Land und Leuten.

Das „Wohlstandsversprechen“ der Vergangenheit, das eingelöst worden sei, müsse um ein „Unabhängigkeitsversprechen“ erweitert werden, propagierte Mattle: „Es braucht mehr Tirol und nicht weniger. Mehr Föderalismus und nicht weniger.“

Seitenhieb gegen Koalitionspartner SPÖ
„Wir können es nicht zulassen, dass sich Entscheidungen von uns entfernen“, rief der Landeschef den Parteifreunden im Sinne des „Unabhängigkeitsversprechens“ zu: „Wenn Tirol entscheidet, dass wir Wasserkraft im Sinne der Unabhängigkeit ausbauen. Dann kann die EU uns nicht sagen, dass Atomkraft unsere Zukunft ist“, nannte er ein Beispiel. Und setzte zu einem Seitenhieb gegen den Koalitionspartner SPÖ auf Bundes- und Wiener Ebene an: „Wenn die Stadt Wien auf den Gemeindebau setzt und Tirol mehr Eigentum schaffen will, dann kann nicht ein Mietrecht für alle Bundesländer die Lösung sein.“

Tirol müsse sich behaupten und auf die „eigene Kraft setzen.“ Dafür stünden seine Visionen und Vorstellungen für die Zukunft, so der Landeshauptmann. Fehlen in der Aufzählung durfte dabei natürlich nicht das koalitionäre „Leuchtturmprojekt“ Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem zweiten Geburtstag, das ab Herbst 2026 umgesetzt werden soll. Tirol habe hier Pionierstellung.

„Erfolg muss Bewunderung und nicht Neid hervorrufen“
Leistung müsse wieder mehr im Zentrum stehen. „Wir müssen wieder eine Gesellschaft sein, in der Erfolg Bewunderung und nicht Neid hervorruft“, erklärte Mattle. Die aktuelle Reform der Mindestsicherung in Tirol sei auch deshalb notwendig, damit „die Tirolerinnen und Tiroler nicht das Gefühl haben, dass sich Nichtstun rentiert“.

Zitat Icon

Es braucht mehr Tirol und nicht weniger. Mehr Föderalismus und nicht weniger.

LH Anton Mattle (ÖVP)

Auch Energieautonomie im Fokus
Hervorgestrichen wurden von Mattle auch die angestrebte „Energieautonomie“ Tirols bis zum Jahr 2050 als wesentliches Element für Unabhängigkeit, der Kampf gegen den überbordenden Transitverkehr sowie jener für leistbares Wohnen und die Schaffung von Eigentum. Die Eigentumsquote in Tirol soll bis 2035 nachhaltig auf 60 Prozent erhöht werden. Und nicht zuletzt wolle man auch den finanziellen Turnaround schaffen und „als erstes Bundesland keine neuen Schulden machen.“ Denn so habe nicht zuletzt „die Glaubwürdigkeit der Bundes-ÖVP in der Vergangenheit auch darunter gelitten, dass der Staatshaushalt entglitten ist“, machte der Landeshauptmann einen Bundes-Schlenker. Wohlgemerkt „im guten Glauben“ in der Corona-Krise zu helfen.

Auch Videoeinspielungen wurden gezeigt
Die rund zweistündige Veranstaltung, die von der Tiroler Volksmusik-Pop-Band Tschentig musikalisch umrahmt wurde, war abseits von Mattles Rede eine Mischung aus stolzem Rückblick auf Partei- und Landesgeschichte seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, als Tirol und Österreich in Trümmern lagen, aktueller Bestandsaufnahme und Zukunftsherausforderungen bzw. Plänen. Selbstredend wurde bei dem Jubiläumsfest wieder und wieder getrommelt, dass die seit 80 Jahren regierende Tiroler ÖVP mit ihren bisher zehn Landeshauptmännern – neben dem Fleiß der Menschen – hauptverantwortlich für diesen Aufstieg sei. Und dies auch in Gegenwart und Zukunft sein wolle. In Wortmeldungen und Videoeinspielungen. Garniert mit persönlichen Schilderungen von „einfachen“ ÖVP-Sympathisanten und Teilnehmern aus den unterschiedlichen Bereichen, die über gegenwärtige Herausforderungen sprachen und wenig überraschend kund taten, dass die Landesregierung und speziell die ÖVP dafür bereits die richtigen Rezepte hätte.

Auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig kam nach Tirol.
Auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig kam nach Tirol.(Bild: APA/EXPA)
Südtirols LH Arno Kompatscher ergriff ebenfalls das Wort.
Südtirols LH Arno Kompatscher ergriff ebenfalls das Wort.(Bild: APA/EXPA)

Hochkarätige Gästeliste
Gekommen war auch vieles an Parteiprominenz. Neben Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Staatssekretär Alexander Pröll und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler auch alle noch lebenden Ex-Landeshauptleute: Der 96-jährige Alois Partl, Wendelin Weingartner, Herwig van Staa und Günther Platter – allesamt auch Ex-Landesparteichefs. Auch der frühere Parteichef und Landeshauptmannstellvertreter Ferdinand Eberle war ebenso anwesend wie Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). Zum Lied „Im Herzen a Tiroler“ standen sie am Ende vereint auf der Bühne.

Seit 80 Jahren regiert die ÖVP federführend Tirol – lange Zeit mit absoluter Mandatsmehrheit. Besonders prägend: die Hochzeiten unter dem legendären Langzeitlandeshauptmann Eduard Wallnöfer (1963 bis 1987). Doch diese Zeiten sind schon länger vorbei, bei der Landtagswahl 2022 setzte es mit 34,71 Prozent das bisher schlechteste Ergebnis. Bei der Wahl 2027 wird mitunter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins mit der FPÖ prognostiziert. Die Tiroler ÖVP war am 28. August 1945 im Rahmen einer provisorischen Landesversammlung in Innsbruck gegründet worden.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
96.120 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
95.608 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
84.220 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf