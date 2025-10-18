„Schwarzes Tirol“ feiert 80 Jahre Volkspartei

Auch Videoeinspielungen wurden gezeigt

Die rund zweistündige Veranstaltung, die von der Tiroler Volksmusik-Pop-Band Tschentig musikalisch umrahmt wurde, war abseits von Mattles Rede eine Mischung aus stolzem Rückblick auf Partei- und Landesgeschichte seit der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, als Tirol und Österreich in Trümmern lagen, aktueller Bestandsaufnahme und Zukunftsherausforderungen bzw. Plänen. Selbstredend wurde bei dem Jubiläumsfest wieder und wieder getrommelt, dass die seit 80 Jahren regierende Tiroler ÖVP mit ihren bisher zehn Landeshauptmännern – neben dem Fleiß der Menschen – hauptverantwortlich für diesen Aufstieg sei. Und dies auch in Gegenwart und Zukunft sein wolle. In Wortmeldungen und Videoeinspielungen. Garniert mit persönlichen Schilderungen von „einfachen“ ÖVP-Sympathisanten und Teilnehmern aus den unterschiedlichen Bereichen, die über gegenwärtige Herausforderungen sprachen und wenig überraschend kund taten, dass die Landesregierung und speziell die ÖVP dafür bereits die richtigen Rezepte hätte.