Beifahrer flüchtet mit einem Sackerl voller Drogen

Die Polizei fahndet nach einem 30- bis 35-jährigen Mann, der mit einem Sackerl voller Drogen vor den Exekutivbeamten davonlief. Suchhunde und viele Streifen waren auf der Suche nach dem Flüchtigen im Einsatz.
Bei einer Verkehrskontrolle in Limbach in der Gemeinde Schweiggers im Waldviertel hielt die Polizei am Donnerstagabend einen beeinträchtigten Lenker an und ließ diesen klinisch untersuchen.
In der Zwischenzeit nutzte aber dre Beifahrer die Gunst der Stunde: Der 30- bis 35-Jährige schnappte sich ein großes Einkaufssackerl und nahm Reißaus. Bei seiner Flucht vor dem Polizisten überwandt der Mann eine mehr als zwei Meter hohe Mauer und konnte schließlich hinter einer Häuserzeile entkommen.
Weitere Polizeistreifen und zwei Suchhunde wurden alarmiert. Die Hunde fanden im weiterer Folge der Fahndung aber nur das Sackerl. Sein Inhalt ist aber brisant! Es wurden neben leeren Plastikbehältern eine große Menge an Cannabisblüten sowie vermutlich ein große Sackerl Crystal Meth sichergestellt.
