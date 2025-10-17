Eltern erzürnt über Erhöhung der Preise für Essen

Kontroversen mit Opposition über die Verhältnismäßigkeit

„Wir reden da von etwa 37.000 Euro jährlich, die zusammenkommen, obwohl das ein Gemeindearbeiter in knapp zweieinhalb Stunden erledigt hat. Die Mahlzeiten werden ja nicht einzeln zugestellt“, ätzt man seitens der SPÖ Mistelbach. Das sind jedoch nicht die einzigen Kosten, die erhöht werden: Die Nachmittagsbetreuungskosten steigen von 65 auf 75 Euro, legt die SPÖ eines drauf: „Wie kommen Eltern dazu, mehr zu zahlen? Wer A sagt, muss auch B sagen: So könnte man auch etwa in der Kulturabteilung Aufschläge verrechnen – etwa für Sicherheitspersonal bei Events wie Sommerszene, Puppentage und mehr, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber man bittet just die Eltern zur Kasse!“

Bürgermeister Erich Stubenvoll weilte auf einer Tagung und war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.