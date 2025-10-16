Stunde der Wahrheit für ambitionierte Sparpläne

Erst Ende April hat die neue blau-schwarze Landesregierung das Budget für das heurige Jahr präsentiert – mit einem prognostiziertem Minus von fast 950 Millionen Euro und dem klaren Bekenntnis, dass es so nicht weitergehen kann. Ein scharfer Sparkurs ist notwendig, wie vor allem ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer bei seiner Budgetrede und in den Monaten danach betonte.