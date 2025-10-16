Pickerl trotz Mängel: Schrottauto beschlagnahmt

Aufgeflogen ist der Fall am Mittwoch gegen 15.45 Uhr. Durch eine Verkehrskontrolle geriet der 30-Jährige in das Visier der Beamten. „Im Zuge einer Begutachtung in der Prüfhalle wurden insgesamt 13 schwere Mängel festgestellt“, so die Ermittler. Einige der Mängel seien durch den Aussteller der Plakette im Frühjahr als behoben gekennzeichnet worden.