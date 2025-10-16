Pickerl trotz Mängel: Schrottauto beschlagnahmt

Der schwere Betrug einer Autowerkstatt ist am Mittwoch in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck aufgeflogen. Und zwar deshalb, weil der armenische Lenker (30) mit einem Schrottauto samt gültigem Pickerl in eine Verkehrskontrolle geraten war. Das Auto wurde sichergestellt.
Aufgeflogen ist der Fall am Mittwoch gegen 15.45 Uhr. Durch eine Verkehrskontrolle geriet der 30-Jährige in das Visier der Beamten. „Im Zuge einer Begutachtung in der Prüfhalle wurden insgesamt 13 schwere Mängel festgestellt“, so die Ermittler. Einige der Mängel seien durch den Aussteller der Plakette im Frühjahr als behoben gekennzeichnet worden.
Auch Kilometerstand falsch
Damit aber noch nicht genug: „Es stellte sich zudem heraus, dass der Kilometerstand des Fahrzeuges bei der damaligen Begutachtung deutlich höher war als bei der Kontrolle in der Prüfhalle.“
Das Fahrzeug wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Auf den Armenier sowie den Aussteller der Plakette warten entsprechende Anzeigen.
Erinnerungen an Prozess im September
Der Fall weckt Erinnerungen: Erst im August wurde in der Innsbrucker Reichenau eine Lenkerin aus dem Verkehr gezogen, weil sie mit einem „Schrottauto“ unterwegs war. Daraufhin war ein einstiger Prüfstellen-Gutachter (70) ins Visier der Justiz geraten. Anfang September musste er am Landesgericht Platz nehmen und sich verantworten.
Ein Jahr bedingte Freiheitsstrafe und eine unbedingte Geldstrafe von insgesamt 12.600 Euro lautete das damals nicht rechtskräftige Urteil durch die Schöffen und die Richterin.
