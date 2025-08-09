Dreckiges Geschäft mit Pickerl: Betrieb im Visier

Freitagnachmittag, im Innsbrucker Stadtteil Reichenau: Eine Autolenkerin wurde von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen. Wegen fehlender Kindersicherung, wie es heißt. Dafür wurde die Frau auch sicherlich zur Kassa gebeten. Doch damit nicht genug – im Zuge der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass sie mit einem echten Schrottauto unterwegs war.