Handystreit eskaliert und Preischaos im Handel

An einer Mittelschule in Innsbruck eskalierte ein Streit um ein Handy: Ein 15-Jähriger geriet mit dem Direktor aneinander, es kam zu Bedrohungen, Handgemenge und Verletzungen auf beiden Seiten. Und: Wiener Supermärkte stehen derzeit unter verschärfter Beobachtung. Allein im September meldete das Marktamt 200 Verstöße, darunter falsche Grundpreise, ungenaue Mengenangaben oder fehlende Rabattkennzeichnungen. Besonders im Fokus: die vier größten Supermarktketten. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.