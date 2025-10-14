Benko vor Gericht und kurzer Einkauf kam teuer

Nach der Milliardenpleite der Signa steht René Benko heute in Innsbruck erstmals vor Gericht. Wir berichten für Sie live vor Ort. UND: Er wollte nur kurz etwas einkaufen – und zahlte am Ende fast hundert Euro Strafe. Ein Burgenländer ließ sein Auto zu lange auf einem Supermarktparkplatz stehen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.