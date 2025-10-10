Waffenruhe, Messerangriff und Mama-Glück

Nach rund zwei Jahren ist der Krieg im Gazastreifen zumindest nach Auffassung von US-Präsident Donald Trump und der Hamas vorbei. UND: Spitzenboxerin Nicole Wesner ist heute bei uns zu Gast – wir sprechen mit über ihre Karriere neue Pläne und über Ihr Mama-Glück! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Sasa Schwarzjirg.