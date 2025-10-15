Pension: Das gilt für die Lehrlinge

Rechtzeitig und richtig anmelden

Die Anmeldung zum Sozialversicherungsträger (ÖGK) erfolgt durch den oder die Lehrberechtigte. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass die Anmeldung zum Sozialversicherungsträger rechtzeitig und richtig erfolgt. Wird bei Beginn der Lehre keine Anmeldebestätigung von der bzw. dem Lehrberechtigten ausgehändigt, oder gibt es Unsicherheiten, kann der Lehrling sich die Anmeldebestätigung beim zuständigen Sozialversicherungsträger aushändigen lassen.