Biker unter Drogen: Sturz bei Flucht vor Polizei

Kurz vor 22 Uhr geriet der Motorradfahrer auf der Vomper Straße (L222) bei Vomp (Bezirk Schwaz) ins Visier einer Polizeistreife – weil am Gefährt kein Kennzeichen montiert war. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf, schalteten Baulicht und Folgetonhorn ein. Davon zeigte sich der mutmaßliche Rowdy aber unbeeindruckt. Er gab Gas und versuchte auf riskante und gefährliche Art und Weise zu flüchten!