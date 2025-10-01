Biker unter Drogen: Sturz bei Flucht vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Jugendlicher Dienstagabend im Tiroler Unterland: Der Motorrad-Rowdy wollte sich nicht stoppen lassen, überwand sogar eine Straßensperre – und stürzte letztlich beim Versuch, einem anderen Auto auszuweichen. Der Verdächtige wollte weiter flüchten, konnte aber überwältigt werden. Er stand unter Drogen.
Kurz vor 22 Uhr geriet der Motorradfahrer auf der Vomper Straße (L222) bei Vomp (Bezirk Schwaz) ins Visier einer Polizeistreife – weil am Gefährt kein Kennzeichen montiert war. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf, schalteten Baulicht und Folgetonhorn ein. Davon zeigte sich der mutmaßliche Rowdy aber unbeeindruckt. Er gab Gas und versuchte auf riskante und gefährliche Art und Weise zu flüchten!
Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Beamten zu und umfuhr im letzten Moment die Sperre.
Die Ermittler
Eine weitere Streife richtete inzwischen mit dem Dienstfahrzeug eine Straßensperre ein, um den Flüchtigen zu stoppen. Doch der Rowdy ließ sich auch davon nicht aufhalten. „Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Beamten zu und umfuhr im letzten Moment die Sperre“, so die Ermittler.
Festnahme nach missglücktem Manöver
Erst ein Unfall konnte den Motorradfahrer vorläufig stoppen. Beim Versuch, einem Auto eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers auszuweichen, sei der Biker zu Sturz gekommen. „Als er sein Fahrzeug wieder aufrichtete und die Flucht fortsetzen wollte, rutschte die anfahrende Polizeistreife gegen das Motorrad“, so die Ermittler weiter.
Der Fahrer wollte dann zu Fuß das Weite suchen, er konnte schließlich aber trotz massiver Gegenwehr von den Polizisten festgenommen werden.
Amtsarzt stellte Beeinträchtigung fest
Wie sich herausstellte, handelte es sich beim Verdächtigen um einen 17-jährigen Einheimischen. Bei ihm sei vom Amtsarzt eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt worden. Dem Jugendlichen wurde der Führerschein abgenommen. Beim Unfall habe er eine leichte Verletzung erlitten – entsprechende Anzeigen folgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.