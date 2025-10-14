Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro

Keine Kulanz

Beim Kundenservice sei ihm gesagt worden, dass das alles kein Problem sei, berichtet der 39-Jährige. Die Realität sah aber anders aus: Trotz seiner Entschuldigung und den Beleg für den Einkauf blieb man beim Facility-Management von REWE mit Hinweis auf die entsprechende Beschilderung hart: „Ein Einkauf im Wert von 3,13 Euro rechtfertigt das Parken zwischen 14.45 und 23.05 Uhr leider nicht. Die Strafe bleibt aufrecht, bitte um Verständnis.“ Auf Nachfrage der „Krone“ wird dies bekräftigt: „Die Nutzung unseres Parkplatzes ist ausschließlich während des Einkaufs und innerhalb der vorgesehenen Parkzeit gestattet.“ Eine Stornierung der Pönale sei nicht möglich.