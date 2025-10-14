Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe trotz Einkauf

Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro

Burgenland
14.10.2025 05:58
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer werden.(Bild: Christoph Miehl, Krone KREATIV)

Empfindlich teurer als der Einkauf war die Strafe, die ein Burgenländer jetzt erhielt, weil er unerlaubt sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Eisenstadt stehen ließ.

0 Kommentare

Der Vorfall selbst hatte sich bereits Ende Mai ereignet. Der 39-Jährige war mit dem Auto seiner Schwester nach Eisenstadt gefahren und hatte sich bei einer Billa-Filiale um 3,13 Euro eine Kleinigkeit gekauft. Im Anschluss begab er sich zu Freunden, die in unmittelbarer Nähe des Geschäftes wohnen. Den Wagen ließ er in der Zwischenzeit am Parkplatz des Supermarktes stehen. Erst kurz nach 23 Uhr – die Filiale hatte schon lange geschlossen und der Parkplatz war bis auf seinen Wagen leer – kehrte er wieder zurück, stieg in den Pkw ein und fuhr heim.

Post von Parkraum-Firma
Rund drei Monate später folgte die böse Überraschung: Seine Schwester erhielt Post von einer Parkraumüberwachungsfirma. Das Auto sei zu lange auf dem Parkplatz gestanden, heißt es darin. Deswegen sei eine saftige Pönale fällig: 94 Euro – bestehend aus Bearbeitungsgebühr, Behördenabgabe und eben der Strafe selbst.

Keine Kulanz
Beim Kundenservice sei ihm gesagt worden, dass das alles kein Problem sei, berichtet der 39-Jährige. Die Realität sah aber anders aus: Trotz seiner Entschuldigung und den Beleg für den Einkauf blieb man beim Facility-Management von REWE mit Hinweis auf die entsprechende Beschilderung hart: „Ein Einkauf im Wert von 3,13 Euro rechtfertigt das Parken zwischen 14.45 und 23.05 Uhr leider nicht. Die Strafe bleibt aufrecht, bitte um Verständnis.“ Auf Nachfrage der „Krone“ wird dies bekräftigt: „Die Nutzung unseres Parkplatzes ist ausschließlich während des Einkaufs und innerhalb der vorgesehenen Parkzeit gestattet.“ Eine Stornierung der Pönale sei nicht möglich.

„Kostet in Wien nur 30 Euro“
Der Mittelburgenländer sieht seinen Fehler ein, der Ärger ist dennoch groß: „Ist es tatsächlich im Interesse der REWE Group, Kunden auf diese Weise zu verlieren – wegen einer einmaligen, nachvollziehbaren Unachtsamkeit, bei der keinerlei Schaden entstanden ist?“ Auch dass die Strafe so hoch ausfällt, kann er nicht verstehen: „In Wien kostet Falschparken nur 30 Euro.“ Die Strafe hat er mittlerweile bezahlt. Bei Billa werde er wohl nicht mehr einkaufen, sagt er. 

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 16°
Symbol wolkig
Güssing
7° / 16°
Symbol wolkig
Mattersburg
5° / 16°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
6° / 15°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
303.410 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
158.905 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
126.941 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3238 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1270 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
947 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Burgenland
Aufschrei in Politik
Auf Flucht in Mauer: Neue Sorgen wegen Schleppern
Wir sind Europameister
Kürbisschwergewicht kommt aus dem Burgenland!
Wegen Antragsflut
Landtag: Marathon-Sitzung statt hoher Kosten
10 Migranten verletzt
Schlepper kracht bei Verfolgungsjagd in Gebäude
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf