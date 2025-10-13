21 Einbrüche, aber Verdächtiger ist trotzdem frei

Einem mutmaßlichen Serieneinbrecher konnte die Tiroler Polizei das Handwerk legen: Der 39-jährige Kroate soll für nicht weniger als 21 Coups verantwortlich sein. In Haft sitzt der Verdächtige aber nicht – er wurde auf freiem Fuß angezeigt, wie es heißt.
Immer und immer wieder soll der 39-jährige Kroate auf Einbruchstour gegangen sein. Er stehe im Verdacht, im Zeitraum zwischen Mai 2024 und August 2025 insgesamt 21 Einbrüche in Hall in Tirol und Thaur (beide Bezirk Innsbruck-Land) begangen zu haben.
Beute nach Coups verkauft
„Bei den Taten wurden hauptsächlich hochpreisige Fahrräder aus Kellerabteilen und von Radständern gestohlen und anschließend verkauft“, berichtete die Polizei am Montag.
Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
Schadensausmaß noch unklar
Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne bis dato nicht genau beziffert werden. Der mutmaßliche Täter wurde vorerst nicht eingesperrt. „Der Beschuldigte wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, hieß es abschließend.
