Ein Haarschnitt, der Krebskranken Mut macht!

Die 34-jährige Niederösterreicherin Steffi hat sich von ihren langen Haaren getrennt – nicht aus Mode, sondern um etwas Gutes zu tun. Ihr abgeschnittenes Haar wird zu Perücken für krebskranke Kinder, die ihres durch die Krankheit verloren haben. Eine berührende Geste, die zeigt, dass Mitgefühl oft im Kleinen beginnt – und Großes bewirken kann.