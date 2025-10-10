Zucker & Warnzeichen? Was wir über Diabetes wissen

Diabetes – ein Begriff, den viele kennen, aber nicht alle richtig einordnen können. Was steckt dahinter, was sind mögliche Risikofaktoren – und gibt es Anzeichen, die man nicht ignorieren sollte? Wir haben bei einer Expertin, Dr. Katarzyna Krzyzanowska-Mittermayer nachgefragt und mit ihr über die bekanntesten Mythen gesprochen.