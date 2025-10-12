Selbst „getunt“: Drachenflug nahm ein böses Ende

Viele Flugsportler nutzten am Samstag in Tirol das Traumwetter für einen Flug über die Herbstlandschaft. Für einen 82-Jährigen endete das Abenteuer jedoch im Krankenhaus. Der Mann war bei Telfs mit einem Drachen unterwegs, den er selbst aufgerüstet hatte.
Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 82-Jährige seinen Deltasegler in Eigenregie mit einem Elektromotor ausgerüstet und wollte im Bereich des Landeplatzes in der Untermarktstraße in Telfs sogenannte Rollversuche durchführen.
„Dabei stürzte der Mann aus einer Höhe von rund fünf Metern aus noch unbekannter Ursache ab“, schildert die Exekutive den Unfallhergang. Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Der 82-Jährige war nach dem Absturz trotz erheblicher Verletzungen ansprechbar. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.