Mitten in Innsbruck: Jäger luden zu Jubiläumsfest

Weidmanns-Flair mitten in der Stadt: Der „Tag des Wildes“ sorgte gestern in Innsbruck für einen Aufmarsch der lokalen Jägerschaft. Die vielen Besucher bekamen dabei jede Menge geboten.
Wild war beim „Tag des Wildes“ gestern in der Innsbrucker Altstadt lediglich der Andrang. Schließlich gab es viel zu sehen. Denn bereits zum zehnten Mal lud der Tiroler Jägerverband zu einem zünftigen Fest vor das Goldene Dachl. Mit allem, was dazugehört: feine Wildspezialitäten, traditionelle Musik, eine große Jagdhundevorführung und einige fesche Models in Tracht
Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein
Während vor ein paar Jahren das Fest für Wild und Wald mitten in der Stadt von einigen noch belächelt wurde, ist es heute fixer Bestandteil im Jägerkalender. Bei den Standln gab es jagdliches Handwerk, wie Messerschleifer oder Gamsbartbinder zu bestaunen. Auf der Bühne vor dem Innsbrucker Wahrzeichen interessante Gesprächsrunden, Musik und Modeschauen. Und kleine Gäste profitierten vom waldpädagogischen Programm und einer kreativen Bastelstation.
Tolle Preise warteten auf Gewinner
Zum Jubiläum gab es in diesem Jahr in Kooperation mit der „Tiroler Krone“ auch ein tolles Gewinnspiel. Die Glücklichen durften sich unter anderem über ein Damastmesser aus der Messerschmiede von Wolfgang Leiter oder ein Fernglas von Swarovski Optik freuen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.