Mitten in Innsbruck: Jäger luden zu Jubiläumsfest

Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein

Während vor ein paar Jahren das Fest für Wild und Wald mitten in der Stadt von einigen noch belächelt wurde, ist es heute fixer Bestandteil im Jägerkalender. Bei den Standln gab es jagdliches Handwerk, wie Messerschleifer oder Gamsbartbinder zu bestaunen. Auf der Bühne vor dem Innsbrucker Wahrzeichen interessante Gesprächsrunden, Musik und Modeschauen. Und kleine Gäste profitierten vom waldpädagogischen Programm und einer kreativen Bastelstation.