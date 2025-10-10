Shock at ÖBB
Children lured onto train and sexually abused
Horrific case of abuse in Vienna: as was revealed on Friday evening, an ÖBB train driver is said to have lured children and young people into the locomotive for more than 15 years and sexually abused them there. So far, 19 victims are known and the investigation is in full swing.
As "Wien heute" reported on Friday evening, the series of abuse is said to have begun in 2003. The last case is said to have taken place a few years ago.
According to the report, the accused contacted his later victims via social media and subsequently lured them into his driver's cab. Sexual abuse then took place there.
At the beginning of this year, a victim then filed a complaint with the police. So far, 19 victims - all of them male - are known, the public prosecutor's office assumes that there are "many victims", although it is not yet clear how many of them are minors. The State Office of Criminal Investigation is investigating.
ÖBB "deeply shocked"
According to the report, ÖBB is "deeply shocked" by the latest findings of one of its employees. Dismissal proceedings have been initiated.
