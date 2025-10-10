Sparta Royal V

Mansur Elsaev vor Premiere: „Ich bin voll bereit“

10.10.2025 18:01
0 Kommentare

Am 25. Oktober gibt es für Kampfsportfans ein absolutes Highlight. Sparta Royal wird zum fünften Mal über die Bühne gehen und Mansur Elsaev wird zum ersten Mal beim Spektakel dabei sein. Gemeinsam mit Veranstalter Magomed Ozniev spricht der Boxer über das Event, den speziellen Kampf und die Aufarbeitung seiner bislang einzigen Niederlage im April 2024. 

