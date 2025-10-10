Goldenes Ehrenzeichen postum für Hans Seitinger

Ein Jahr nach seinem Ableben ist der langjährige steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik geehrt worden. Seine Witwe Anni nahm die Auszeichnung von Minister Norbert Totschnig entgegen.
„Er hat sich sein ganzes Leben mit großer Leidenschaft für die Land- und Forstwirtschaft und die Steiermark eingesetzt“, sagte Totschnig am Freitag über seinen im Juli 2024 nach langer Krankheit im 64. Lebensjahr verstorbenen ÖVP-Kollegen. Landesrätin Simone Schmiedtbauer ergänzte: „Hans Seitinger hat die steirische Land- und Forstwirtschaft über Jahrzehnte geprägt – mit Weitblick, Handschlagqualität und unermüdlichem Einsatz für unsere Bäuerinnen und Bauern.“ Schmiedtbauer war Seitinger nach dessen 20-jähriger Ägide im Agrarressort des Landes nachgefolgt.
„Der Hans war einer, der wirklich zuhört“
Auch ÖVP-Chefin und Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom fand dankende Worte für den postum geehrten gebürtigen Brucker: „Unser Hans Seitinger hat die Steiermark 20 Jahre lang in vielerlei Hinsicht geprägt. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, er hat nicht nur Politik gemacht, sondern er hat sie mit jeder Faser gelebt. Wenn man mit ihm gesprochen hat, hatte man immer das Gefühl: Der Hans ist einer, der wirklich zuhört.“
Die Ehrung mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich ist eine Anerkennung des Bundes für Persönlichkeiten, die sich durch besondere Leistungen um das Land und seine Bevölkerung verdient gemacht haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.