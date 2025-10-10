Goldenes Ehrenzeichen postum für Hans Seitinger

„Der Hans war einer, der wirklich zuhört“

Auch ÖVP-Chefin und Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom fand dankende Worte für den postum geehrten gebürtigen Brucker: „Unser Hans Seitinger hat die Steiermark 20 Jahre lang in vielerlei Hinsicht geprägt. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, er hat nicht nur Politik gemacht, sondern er hat sie mit jeder Faser gelebt. Wenn man mit ihm gesprochen hat, hatte man immer das Gefühl: Der Hans ist einer, der wirklich zuhört.“