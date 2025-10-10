Vorteilswelt
Scheibe zertrümmert

Betrunkener Vandale bei Flucht mit Auto verunfallt

Tirol
10.10.2025 08:37
Dem Verdächtigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.
Dem Verdächtigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Was für eine Schnapsidee! Ein sturzbetrunkener Tiroler randalierte am späten Donnerstagabend vor einem Lokal in Steinach am Brenner, stieg anschließend ins Auto und fuhr davon. Während der Fahrt verunfallte der 23-jährige Verdächtige. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv – seinen Führerschein ist er jetzt los.

In Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) kam es kurz nach 22 Uhr zu den wilden Szenen. Zunächst soll der 23-jährige Einheimische das Auto eines anderen jungen Mannes (22) demoliert haben, indem er bei dem vor einem Lokal abgestellten Pkw eine Scheibe zertrümmerte.

Gegen Leitschiene gefahren
Anschließend stieg der mutmaßliche Vandale in seinen Wagen und fuhr auf der B182 Brennerstraße in Richtung Süden davon. Dabei sei er gegen die Leitschiene gekracht – das Auto und die Schutzeinrichtung seien dabei massiv beschädigt worden.

Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, woraufhin ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde.

Die Polizei

Fahrer wollte keine Hilfe
„Der Lenker blieb bei dem Unfall laut eigenen Angaben unverletzt. Die Beiziehung von Rettungskräften lehnte er ab. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung, woraufhin ihm der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde“, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Brennerstraße war während der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung wechselseitig passierbar, wodurch es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen sei. Entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden folgen.

Hubert Rauth
