Betrunkener Vandale bei Flucht mit Auto verunfallt

Was für eine Schnapsidee! Ein sturzbetrunkener Tiroler randalierte am späten Donnerstagabend vor einem Lokal in Steinach am Brenner, stieg anschließend ins Auto und fuhr davon. Während der Fahrt verunfallte der 23-jährige Verdächtige. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv – seinen Führerschein ist er jetzt los.