Grazer Autor dokumentierte 46 Jahre in Tagebüchern

Grilj hinterlässt neben dem bekannten Werk ein ganz besonderes Projekt: Er hat 789 Tagebücher geschrieben, die das Franz-Nabl-Institut für Literaturforschung im vergangenen Jahr angekauft hat. „Der Umfang ist einzigartig und gigantisch“, sagt Institutsleiter Klaus Kastberger. Aktuell sind ausgewählte Hefte im Literaturhaus Graz als „Objekt des Monats“ zu sehen, die Tagebücher stehen der Forschung zur Verfügung. „Der Nachlass gehört zur Literaturgeschichte der Stadt Graz“, sagt Kastberger.