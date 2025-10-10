Die Rot-Goldene Traube geht in die vierte Auflage

Die begehrte Trophäe wird heute nach einer Blindverkostung mit 160 Fachleuten in neun Kategorien an die besten Winzer des Burgenlandes vergeben, die schönste Weinbar inklusive.
Nur noch wenige Stunden, dann treffen bereits die ersten Gäste im Sog der Rot-Goldenen Traube in der Csello-Mühle in Oslip ein. Ein Großaufgebot an Winzern, Sommeliers und Promis wird sich in einer Blindverkostung ab 16 Uhr die Crème de la Crème der burgenländischen Weinkultur auf der Zunge zergehen lassen. Nach den Vorrunden mit dem Rekord von 780 edlen Tropfen stehen in neun Kategorien jeweils die Top 3 im Finale. Die Entscheidungen werden mit Spannung erwartet.
Von Gesellmann bis Prieler
Wie hochkarätig besetzt die glanzvolle Prämierung der Rot-Goldenen Traube mit der „Krone“ als Partner ist, zeigt allein die Rubrik „Weißwein aus der Einzelriede, Jahrgänge 2023 bis 2020“. Ins Rennen um die Auszeichnung gehen in dieser Disziplin Albert Gesellmann aus Deutschkreutz mit Chardonnay Ried Steinriegel 2023, Andreas Kollwentz aus Großhöflein mit Chardonnay Ried Katterstein 2023 und Georg Prieler aus Schützen am Gebirge mit Weißburgunder Ried Haidsatz 2023.
Hochgenuss dank Vielfalt an vinophiler Raffinesse
„Egal, wer gewinnt, alle Finalisten haben Weltformat. Jeder unserer Spitzenwinzer bringt seinen eigenen unverfälschten Charakter ein“, verweisen Geschäftsführer Christian Zechmeister und Obmann Herbert Oschep von Wein-Burgenland auf absolute Top-Qualität der heimischen Kostproben quer durch die Rebsorten. Gleich nach der Punktevergabe werden die Sieger zur Verleihung der Rot-Goldenen Traube auf die Bühne geholt. Geehrt wird heute ebenfalls das beste „Weintouristische Konzept“.
Knapp 100.000 Votings für die stilvollste Weinbar
Reges Treiben herrschte unter krone.at bei der Suche nach der coolsten Weinbar mit einem wohldurchdachten vinophilen Gastro-Konzept. Schandl’s Weinlounge in Pöttelsdorf, der Szene-Treff Robitza und das Restaurant Ruckendorfer in Eisenstadt sowie die Genussquelle Rosalia kamen in die engere Wahl. Der Sieger, der sich letztlich klar durchsetzen konnte, steht fest – verraten wird das Ergebnis erst am Abend.
