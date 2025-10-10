Die Rot-Goldene Traube geht in die vierte Auflage

Nur noch wenige Stunden, dann treffen bereits die ersten Gäste im Sog der Rot-Goldenen Traube in der Csello-Mühle in Oslip ein. Ein Großaufgebot an Winzern, Sommeliers und Promis wird sich in einer Blindverkostung ab 16 Uhr die Crème de la Crème der burgenländischen Weinkultur auf der Zunge zergehen lassen. Nach den Vorrunden mit dem Rekord von 780 edlen Tropfen stehen in neun Kategorien jeweils die Top 3 im Finale. Die Entscheidungen werden mit Spannung erwartet.